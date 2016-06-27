محمد بن زايد يشهد محاضرة "التحول الرقمي .. أين موقعنا"

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مجلسه مساء اليوم المحاضرة الرمضانية السادسة بعنوان " التحول الرقمي ..أين موقعنا " التي ألقاها السيد محمد العبار رئيس مجلس ادارة شركة اعمار.

كما شهد المحاضرة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

واكد العبار خلال المحاضرة ضرورة ان ينتقل العرب من موقف المستهلك الى موقف المنتج للمادة الرقمية التي اصبحت اليوم مسيطرة على الواقع وتتجه نحو ادارة كل شيء ابتداء من توصيل مختلف الطلبات الى المنازل مرورا بالاستثمار في الفنادق وغيرها من المشاريع الكبيرة الاخرى.

وقال ان الامارات بفضل السياسة الحكيمة لقيادتها الرشيدة تقدمت كثيرا في هذا التوجه مقارنة بالدول العربية الاخرى.

> وكشف في هذا الصدد عن ان الامارات ستشهد نهاية العام الحالي افتتاح مؤسسة للتجارة الالكترونية والنظام المصرفي والاعمال اللوجستية بما يمكنها من حجز موقع متقدم في التجارة الدولية الالكترونية.

ولفت الى ان من شروط اللحاق بالركب العالمي الرقمي الاهتمام بالتعليم وتطويره وجودته وسرعة الاستثمار فيه كسبا للوقت وتطوير القوانين وتوفير البنية التحتية ..مشيرا الى ان الامارات من اولى الدول العربية التي تنفذ هذه الشروط.