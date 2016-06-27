ريم الهاشمي: الإعلام شريك رئيس في المسيرة التنموية الإماراتية

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام مكتب "إكسبو 2020 دبي".. أن وزارة التعاون الدولي تعمل على توثيق علاقات الدولة بمختلف دول العالم إدراكا من القيادة الرشيدة إلى الحاجة الملحة لتطوير مزيد من السياسيات الرامية إلى تعزيز أطر التعاون والعمل على مواجهة التحديات التي يشهدها العالم والمنطقة.

وقالت معاليها إن إكسبو 2020 ما هو إلا تجسيد لرغبة دولة الإمارات في لعب دور محوري في توصيل رسالة إيجابية حول المنطقة إلى العالم بالاستفادة من هذا الحدث الضخم والذي يخدم كمنصة مثالية للتعبير عن آمالنا وطموحاتنا ورسالتنا للعالم وفرصة مثالية لعرض إنجازات النهضة الشاملة التي تشهدها دولتنا في كافة القطاعات ولاسيما في مجال تنمية الإنسان.. مشددة على دور الإعلام كشريك محوري في تحقيق هذا الهدف كونه شريكا أساسيا في تعزيز النهضة الشاملة لدولة الإمارات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي ضمن سلسلة "جلسة مع مسؤول" بمشاركة مجموعة من رؤساء تحرير الصحف المحلية والأجنبية العاملة في الدولة بمقر المكتب بحضور سعادة منى غانم المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي حيث تحدثت معالي ريم الهاشمي عن الدور الذي تضطلع به كوزيرة دولة للتعاون الدولي وما يشمله من مسؤوليات.. وتطرقت للعديد من الموضوعات التي تتعلق بالإعداد لإكسبو وكيفية الاستفادة من نتائج إكسبو لاسيما لفئات الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. منوهة بأن الإعلام كان دوما شريكا رئيسا في مسيرة التنمية الإماراتية وداعما للإنجازات الكبيرة التي تحققت في إطارها.

وأضحت معالي ريم الهاشمي أن مساعدات دولة الإمارات التي تحرص على تقديمها للمجتمعات النامية والتي تتصدر قائمتها عالميا من حيث النسبة من إجمالي الناتج المحلي للدولة لا تقتصر فقط على العون المالي بل تذهب إلى عمق استراتيجي أهم عن طريق تأسيس نهج جديد قائم على الدعم من خلال المشروعات التنموية التي تصب في مصلحة الدول المتلقية بالمزيد من النتائج الإيجابية.. مشيرة إلى أن دولة الإمارات تعمل على تطوير فرص جديدة للتعاون الدولي القائم على مشاركة الخبرات التي راكمتها على مدار سنوات في مجالات عدة في مقدمتها إدارة الموانئ والمطارات والطاقة المتجددة والترويج السياحي وذلك بالتعاون مع مجموعة كبيرة من المنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص.

وأشارت معاليها الى أن القيادة الإماراتية الرشيدة حددت نهجا واضحا أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراهما أن لا ترتبط المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدولة بالتوجهات السياسية للدول المتلقية لها بل تراعي في المقام الأول الجانب الإنساني الذي يتمثل في احتياجات الشعوب حتى باتت الدولة تحظى باحترام وتقدير في كافة المحافل الدولية لاسيما في ظل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الرامية إلى تقديم يد العون لكل من يحتاجها في مختلف أنحاء العالم.

وأكدت معالي ريم الهاشمي أن شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" الذي تم اختياره لدورة إكسبو 2020 هو في الواقع الأمر شعار رفعه أجدادنا منذ آلاف السنين وأن تصميم شعار المعرض المستوحى من إحدى المشغولات الذهبية التي عثر عليها في موقع "صاروج الحديد" التاريخي يمثل رسالة للعالم بأن الإمارات كانت دوما وستظل حلقة تواصل مهمة ومحطة لالتقاء الشعوب والحضارات.. مشيرة إلى أن المشغولات الذهبية التي تم العثور في "صاروج الحديد" توضح أن الأنشطة التجارية والاقتصادية كانت حاضرة على أرضنا منذ أزمنة بعيدة.