قائمة الأهلي لمواجهة أسيك في البطولة الأفريقية : غياب رمضان صبحي.. وعودة عمرو جمال

أعلن الجهاز الفني للأهلي، اليوم الأثنين، القائمة التي ستواجه أسيك ميموزا في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن قائمة الأهلي رمضان صبحي المصاب على مستوى عضلة السمانة، بجانب أحمد الشيخ.

كما يغيب أيضا المصابين ماليك إيفونا وعبد الله السعيد فيما يعود عمرو جمال لقائمة الفريق.

وضمت القائمة..

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – مسعد عوض

الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – باسم علي – محمد هاني – حسين السيد – سعد سمير – صبري رحيل – محمد نجيب – أحمد حجازي.

الوسط: حسام غالي – حسام عاشور – مؤمن زكريا – صالح جمعة – أحمد حمدي – وليد سليمان – عمرو السولية.

الهجوم: عمرو جمال – جون أنطوي – عماد متعب.