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سياسي تركي: إسرائيل لم تعلن اعتذارها لأنقرة أمام الرأي العام العالمي

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سياسي تركي: إسرائيل لم تعلن اعتذارها لأنقرة أمام الرأي العام العالمي سياسي تركي: إسرائيل لم تعلن اعتذارها لأنقرة أمام الرأي العام العالمي

الكاتب والمحلل السياسي التركي – إسلام أوزكان

قال الكاتب والمحلل السياسي التركي، إسلام أوزكان، إنّ الطرف الإسرائيلي المستفيد الأكبر من الاتفاق الذي تم بين أنقرة وتل أبيب خلال اليومين الجاريين، مضيفًا أنّ اعتذار إسرائيل لأنقرة لم يتم الإعلان عنه أمام الرأي العام التركي، وكذلك العالمي.

وأضاف أوزكان خلال لقائه على قناة «الغد» ، مع الإعلامية سينار سعيد، أنّ التعويضات التي ستدفعها إسرائيل لتركيا التي تقدر بـ 20 مليون دولار تعد ضئيلة لـ “الغاية”، كما أنّها مضحكة، مؤكدًا أنّ شرط رفع الحصار عن قطاع غزة لم تقبل به إسرائيل.

وتابع أوزكان أن الاتفاقية التي وقعت بين الجانبين الإسرائيلي والتركي تنص على أن يكون هناك تعاون سياسي ودبلوماسي واستراتيجي وعسكري، قائلاً: “لا يوجد أي منافع أو مصالح ستعود على تركيا من هذا الاتفاق”.

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