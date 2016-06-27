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محافظة قنا تنهي استعداداتها لاحتفالات ثورة 30 يونيو

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محافظة قنا تنهي استعداداتها لاحتفالات ثورة 30 يونيو محافظة قنا تنهي استعداداتها لاحتفالات ثورة 30 يونيو
أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أن المحافظة أنهت كافة استعداداتها للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، والتى ستغطى جميع مراكز ومدن المحافظة، ابتهاجا بذكرى هذه المناسبة الوطنية الهامة والفارقة فى تاريخ .

وأضاف الهجان، فى تصريحات صحفية، أن الاحتفالات ستستغرق يومين على أن تبدأ صباح يوم الأربعاء 29 يونيو وتستمر حتى منتصف يوم الخميس 30 يونيو بمشاركة مديرية الأمن ومديريات (الشباب والرياضة – التربية والتعليم – التضامن الاجتماعى – الثقافة ) التى أنهت استعدادتها لهذا الحفل .

وأشار الهجان إلى أن الوحدات المحلية والاجهزة التنفيذية قامت بتزيين الميادين الرئيسية والهامة بمستوى مراكز ومدن المحافظة باللوحات المضيئة والبنرات، كما زينت الأعلام أسطح مبانى أجهزة الخدمات الحكومية وتم وضع شاشات عرض (داتا شو) لعرض الانجازات فى عهد عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاسيما الانجازات الخاصة بمحافظة قنا.

وأوضح المحافظ أن الاحتفالية الكبرى تبدأ مساء الخميس 30 يونيو بسينما كورنيش النيل عقب صلاة التراويح، مضيفا أن الاحتفال سوف يتضمن تقديم فقرات غنائية وعروض مسرحية مقدمة من فرقتى الموسيقى العربية وفرقة الفنون الشعبية كما ستشهد تلك الاحتفالات مسيرات شبابية لحملة الأعلام.

وأضاف المحافظ أن هناك مشاركات لذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام بالإضافة إلى تكريم أسر شهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة كما أن الحفل سيتخلله فقرات توزيع جوائز لمسابقات معدة من التربية والتعليم.


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