أخبار عاجلة

تعرف على موعد الإعلان التاسع لشقق الإسكان الاجتماعي -
مجلس النواب يقر تطبيق حالة الطوارئ على الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي -
مولر: مباراة الأربعاء كبيرة بين فريقين متصدرين دورياتهم -
«كلوب»: تغلبنا على ستوك سيتي بفضل دروس بورنموث -
«لام»: علينا تجنب مرتدات الريال وعدم تكرار سيناريو آخر مباراة -
«فينالدوم»: هدف «فيرمينو» مذهل -
المؤتمر الصحفي لنادي برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
جديد التحقيقات في التفجير الإرهابي في الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية -
عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الاتحادية العليا تحكم في قضية تنظيم الإخوان المسلمين المصري

Google+ Print
الاتحادية العليا تحكم في قضية تنظيم الإخوان المسلمين المصري الاتحادية العليا تحكم في قضية تنظيم الإخوان المسلمين المصري

حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر لمتهمين عربيين في قضية تنظيم الإخوان المسلمين المصري عن تهمة إدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين المصري داخل الدولة من دون ترخيص من والتعاون مع التنظيم السري غير المشروع قبل حله.

وأمرت المحكمة في اربع قضايا أخرى بايداع ثلاثة اماراتيين أحد مراكز المناصحة مع إخضاعهم للمراقبة ومنعهم من السفر لمدة ستة أشهر عن تهمة الخطورة الإرهابية وبرأت المتهم .م م . من التهمة نفسها.

كما نظرت المحكمة خلال جلستها اليوم عددا من القضايا المتعلقة بأمن الدولة بحضور بعض ذوي المتهمين ودفاعهم وممثلي وسائل الإعلام في الدولة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية