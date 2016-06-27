"الاتحادية للمواصلات" تدرس إقرار تعرفه مرورية على الطرق

أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية اليوم "الاثنين"، أنها تدرس مقترحاً يهدف إلى تطبيق نظام للتعرفة المرورية على الطرق الاتحادية.

وتلقت الهيئة خلال ورشة العمل التي نظمتها بأبوظبي، بعنوان "دراسة الاحتياجات التشريعية الاتحادية لقطاع النقل البري"، بمشاركة عدد من الجهات المحلية 34 اقتراحاً تقدمت بها 3 جهات حكومية، تستهدف تطوير قطاع النقل البري وسد كافة الاحتياجات التشريعية للقطاع في الدولة.

وتضمنت الاقتراحات دراسة تطبيق نظام للتعرفة المرورية على الطرق الاتحادية، وضرورة إجراء تعديلات على قانون الأوزان المحورية، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون النقل البري رقم (9) لسنة 2011، وتطبيق وتأسيس مجلس وطني للإشراف على نظام النقل الدولي بالعبور، بالإضافة إلى تنظيم استخدام المركبات المسيرة ذاتياً على الطرق الاتحادية، ورفع مواصفات الحافلات الثقيلة.

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