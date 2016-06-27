تجار "درب سعادة" يشاركون "تحيا مصر" فى بدء حملة العلاج من فيروس سى

بدأ، منذ قليل، الاستعداد لحفل إفطار جماعى لأبناء وكبار تجار درب سعادة، الذى أقيم بمناسبة مشاركتهم صندوق تحيا مصر فى بدء حملة فيروس سى، بحضور كبار التجار فى درب سعادة ومنطقة حمام التلات والعتبة وممثلى صندوق تحيا مصر، وحضور المهندس محمد الأمين عضو الجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، واللواء أكرم النشار المدير الإدارى والمالى، والقس بولس نور كنسية مارى جرجس، والدكتور شريف أبو النجا، والحاج سعيد على من كبار تجار درب السعادة.

وأعلن تجار درب السعادة، بدء ميسرة التعاون مع صندوق "تحيا مصر"، الذى يمثل حلم كل المصريين فى تنمية بلدهم، حيث يقوم الصندوق بتقديم كافة التحاليل وتحمل تكاليف العلاج الذى يستمر لمدة ستة أشهر وعمل المتابعة، وسوف يقوم الصندوق بعمل قوافل طبية للنزول لأهالى درب سعادة ومنطقة حمام التلات والعتبة للوصول إليهم وحمايتهم من هذا المرض اللعين.

وأعرب الحاج سعيد على محسن من كبار تجار درب سعادة، وصاحب الدعوة للمشاركة، بأن الفكرة نابعة من حب تجار وأهل درب سعادة لبلدهم، وقال "تعودنا على تقديم الخير لبلدنا وخلال زيارتا لمستشفى 57357 عرفنا أنها تتعاون مع الصندوق لتكون مؤسسة خالية من فيروس سى، وقررنا أن نشارك وأن يصبح درب سعادة أيضاً خاليًا من فيروس سى، وأن نشارك صندوق تحيا مصر فى هذه المبادرة، التى تحمى صحتنا وصحة عمالنا وأسرهم".

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