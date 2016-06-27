أزمة في الزمالك بسبب المدير الفني …وحسن شحاته الأقرب لتولي المنصب

كتب: كريم حسن

يمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بأزمة كبيرة في الفترة الراهنة، بسبب رغبة الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي في الرحيل والتقدم بإستقالته بقيادة محمد حلمي، المدير الفني للفريق.

ويأتي ذلك بعد تعادل الفريق الأبيض مع الفريق المصري البور سعيدي تعادلًا إيجابيًا في المباراة التي جمعت بينهما منذ أيام قليلة وترتب عليها ضياع بطولة الدوري المصري من النادي وذهابها إلى القلعة الحمراء.

وكان الأهلي قد استطاع حسم بطولة الدوري لصالحه بعد الفوز بهدفين مقابل هدف على فريق النادي الإسماعيلي ليصبح الفارق بينه وبين منافسه الزمالك سبع نقاط وهو أكثر من عدد نقاط المباريات المتبقية للفريقين.

تضامن الجهاز الفني مع حلمي..

وحرص إسماعيل يوسف، رئيس جهاز الكرة بنادي الزمالك، وحمادة أنور، المدير الإداري على إجراء اتصالات خلال الساعات الأخيرة بأعضاء الجهاز الفني لحضور جلسة مجلس إدارة النادي المقرر لها حاليا.

وتضامن أعضاء الجهاز الفني جميعا مع محمد حلمي المدير الفني للفريق ورفضوا التوجه إلى مقر الزمالك من أجل حضور الاجتماع واختيار بديل المدير الفني الحالي.

ورفض محمد صلاح المدرب العام وجمال عبدالحميد مدير الكرة، وعبدالحليم علي المدرب المساعد، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى التوجه بدون محمد حلمي.

التوأم وشحاته ويكن ضمن المرشحين لتولي المهمة..

قام عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، بترشيح حسن شحاته المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، ونادي الزمالك أيضًا، لخلافة محمد حلمي المدير الفني للفريق الحالي، فى ظل رفض الأخير الرد على اتصالات مسئولي الزمالك.

ودخل هشام يكن المدرب العام السابق لفريق الزمالك السابق ضمن دائرة المرشحين للعودة للعمل في الجهاز الفني.

فيما دخل التوأم حسام حسن المدير الفني الحالي لفريق المصري البورسعيدي وأخوه إبراهيم حسن ضمن المرشحين لخلافة محمد حلمي وجهازه الفني.

ومن المنتظر أن يحسم مرتضي منصور رئيس النادي، أمر بقاء محمد حلمي من عدمة فى رئاسة الجهاز الفني خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد تضامن الجهاز المعاون مع المدير الفني.

توالي المديرين الفنيين على النادي..

منذ أن بدأ الموسم الكروي الحالي، توالى العديد من المدربين والمديريين الفنيين على فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بدابية من فيريرا ومرورًا بصلاح وبكيتا ثم أحمد حسام ميدو وماكليش خلفًا له ونهاية بمحمد حلمي المدير الفني الحالي للفريق.