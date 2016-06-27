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قضاء البحرين يقضى بالسجن والتجريد من الجنسية فى قضية "سرايا المختار"

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قضاء البحرين يقضى بالسجن والتجريد من الجنسية فى قضية "سرايا المختار" قضاء البحرين يقضى بالسجن والتجريد من الجنسية فى قضية "سرايا المختار"
أصدرت المحكمة البحرينية الكبرى الجنائية الرابعة حكما على أفراد ما يعرف بقضية "سرايا المختار" بالسجن والتجرد من الجنسية بتهمة المشاركة فى أعمال إرهابية، حسبما أعلن المحامى العام أحمد الحمادى رئيس نيابة الجرائم الإرهابية اليوم الاثنين.

ونقلت قناة (العربية) عن الحمادى قوله "إن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكماً اليوم عن تهم المشاركة فى أعمال جماعة إرهابية، والتفجير والحرق تنفيذاً لغرض إرهابي، بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة عشر سنوات، وبمعاقبة المتهم الثانى بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وبإسقاط الجنسية عن كلا المتهمين ومصادرة المضبوطات".

وأوضح الحمادي، أن المتهمين أدينا بالمشاركة فى عمليات تفجير وحرق بغرض الإرهاب فى منطقة القدم الشمالية، والتى وقعت فى يناير الماضي، وتوصلت التحريات إلى انتمائهما إلى "تيار الوفاء الإسلامي" المدرج كجماعة إرهابية.
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مصر 365

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