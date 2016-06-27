أخبار فلسطين اليوم.. فتح معبررفح لمدة 4 أيام فى الاتجاهين

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة أنه تقرر فتح معبر رفح لمدة أربعة أيام بدءا من الأربعاء المقبل فى الاتجاهين.

وأوضحت السفارة أن المعبر سيعمل أيام الأربعاء والخميس والسبت والأحد وفقا للآلية المتبعة لفئات المرضى وحملة الإقامات والتأشيرات فى الخارج وأصحاب الحالات الإنسانية.

وتوجهت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة بجزيل الشكر للجهات المصرية المختصة قيادة وحكومة لعملهم على التخفيف من معاناة أبناء قطاع غزة. أعلنت هيئة المعابر والحدود فى قطاع غزة اليوم الاثنين، أن السلطات المصرية أبلغتهم بنيتها فتح معبر رفح البرى.

وذكرت الهيئة فى تصريحات لوكالة "صفا" الفلسطينية المقربة من حماس أنه من المقرر فتح المعبر للسفر فى كلا الاتجاهين من يوم الأربعاء 29 يونيو الجارى وحتى الاثنين 4 يوليو المقبل، عدا يوم الجمعة.

ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، أعلنت حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين رفضها التطبيع والصلح مع إسرائيل.

وقالت الحركة فى بيان صحفى لها، اليوم الاثنين، تعقيباً على الاتفاق التركى - الإسرائيلي: "إننا فى حركة الجهاد نرفض الصلح والتطبيع مع العدو الصهيونى من قبل أى طرف عربى أو إسلامى تحت أى مبرر أو ذريعة".

وأكد الجهاد أنه وبمعزل عن أى اتفاق، فإنها ترحب بأى جهود عربية أو إسلامية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى، ونتطلع إلى إنهاء الحصار عن قطاع غزة بالكامل. وطالبت الحركة، العرب والمسلمين كافة بأن يتحملوا مسئولياتهم تجاه العدوان الصهيونى المتواصل ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وخصوصاً المسجد الأقصى المبارك.

صحيفة إسبانية: أردوغان يحقق مصلحته على حساب فلسطين ويلجأ لإسرائيل

>