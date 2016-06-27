نظام غذائى صحى يمد جسمك بالطاقة ويساعد فى التغلب على السمنة



>لذا يقدم التقرير نظامًا غذائيًا يمد الجسم بالطاقة، ويساعد على إنقاص الوزن والتغلب على السمنة، ويتضمن الآتى:

كشف تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف انديا" الهندية، أن فى الوقت الحالى أصبح معظم الأشخاص يجدون صعوبة فى إنقاص الوزن، مما جعلهم أكثر عرضه للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والشرايين ومرض السكر، وكان السبب الرئيسى وراء هذه المشاكل الصحية هى السمنة.

1.يفضل بدء اليوم فى وقت مبكر من الصباح، وذلك بتناول عصير الليمون، وهذا يساعد الجسم على التخلص من الأحماض الضارة التى ينتجها.

>2.يجب أن تشمل وجبة الإفطار على بيضة أو كوب من اللبن و2 رغيف من العيش الأسود أو الشوفان باللبن وسلطة خضار أو فاكهة.

>3.يجب قبل تناول وجبة الغداء تناول كوب من القهوة، وذلك للمساعدة على عملية التمثيل الغذائى بعد تناول الطعام وتكون وجبة الغداء 200 جرام من الدجاج المسلوق أو المشوى، وطبق من الأرز البنى، بالإضافة إلى طبق من سلطة الخضار.

>4. قبل تناول وجبة العشاء، يمكن تناول بعض الحمضيات مثل عصير البرتقال وغيره من الفاكهة، ومن الممكن الاختيار من الوجبات التالية وتشمل بيضة مسلوقة مع طبق سلطة خضار أو تناول سلطة الدجاج أو التونة.

>5. قبل الذهاب للنوم من الممكن تناول كوب من اللبن خالى الدسم وتجنب العشاء الثقيل، ومن الضرورى الحفاظ على ما لا يقل عن 3 إلى 4 ساعات من الوقت بين الطعام والنوم.

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