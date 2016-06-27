دراسة سويدية: التدخين يُقلل من قوة وفعالية علاجات سرطان الثدى

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة، حيث أفادت أن التدخين قد يقلل من قوة وفعالية أنواع معينة من علاجات سرطان الثدى.

وأوضح الباحثون، خلال الدراسة المنشورة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أن المدخنين لديهم خطر أعلى من ثلاثة أضعاف للإصابة بالسرطان من غير المدخنين.

ووجد الباحثون، أن التدخين يضعف عمل أدوية معينة لعلاج سرطان الثدى مثل العلاج الكيميائى أو عقار تاموكسيفين "العلاج الهرمونى"، أو العلاج الإشعاعى.

وقالت رئيسة فريق الباحثين "هيلانة جورنستورم"، أستاذة علم الأورام فى مركز السرطان بجامعة "لوند" فى السويد، أن التدخين له تأثير سلبى على فعالية وقوة العلاجات الهرمونية للسرطان مثل مثبطات الهرمونات (اناستروزول)، و(إكسيميستان)، و(ليتروزول).

وأشارت أستاذة علم الأورام، إلى أن هذه الأدوية توقف إنتاج هرمون الإستروجين لدى النساء بعد سن اليأس، الذى يحفز خلايا سرطان الثدى.

وأضاف الباحثون، أن التدخين المسبب الأول لسرطان الرئة فى العالم، لذلك يجب الإقلاع عن هذه العادة السيئة للحفاظ على الصحة فى حالة جيدة.

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