فيديو جنسي يثير أزمة بالنواب.. أسامة شرشر: «حسابي مخترق».. ورئيس النواب يخطر النائب العام للتحقيق

فضيحة جنسية تحت قبة البرلمان حدثت اليوم الاثنين، بطلها النائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب ولجنة الثقافة بالبرلمان، بعد نشره لفيديو أباحي تسبب في أزمة وغضب العديد من النواب.

حيث شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أزمة بسبب لك الفيديو الذي يتم تداوله عبر مجموعات على تطبيق “واتس آب”.

وأظهرت صورة تم تداولها مقطع فيديو مدته 20 ثانية تم نشره على “الجروب” الخاص بالنواب، ليعتذر النائب بعد ذلك عن نشره لهذا المقطع قائلًا ” أسف جدًا جت غلط”.

«عابد» يطالب بالتحقيق

ومن جانبه قال النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، خلال كلمته إن هناك شريط فيديو غير لائق يتم تداوله، بشأن أحد المواقع الخاصة بأحد جروبات النواب، ويضم 256 نائبًا، مشيرًا إلى أن مثل تلك الأمور لا تليق بالمجلس، مطالبًا رئيس المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق فى الواقعة.

عبد العال: «الرسالة وصلت»

وعقب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على حديث “عابد” قائلًا: “الرسالة وصلت”، لافتًا إلى أن هناك أمورًا عدم التوضيح فيها أفضل.

وأوضح عبدالعال أن مثل تلك الأفعال غير مقبولة، موضحًا أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة، وسيتم أخطار مباحث الاتصالات لتتبع من أرسل هذا الفيديو وأخطر النائب العام للتحقيق فى الأمر.

شرشر: «حسابي مخترق»

من جانبه أكد أسامة شرشر، عضو مجلس النواب ولجنة الثقافة بالبرلمان، إنه تم اختراق حسابه الشخصى على “الواتس اب” ، وإرسال الفيديو للعديد من النواب والجروبات الخاصة بالنواب، لإحداث حالة من البلبلة ضده فى مجلس النواب، لافتًا أنه لا يعلم شىء عن الفيديو الغير أخلاقي الذى يتم إرساله للنواب من خلال حسابه.

وأضاف “شرشر” أنه تقدم ببيان إلى أمين عام مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، لإبلاغه بحقيقة الواقعة واختراق حسابه عبر ” الواتس اب”، مؤكدًا أنه ليس من أخلاقه أن يتم إرسال مثل هذه الواقعة.

وقال شرشر فى الطلب الذى تقدمه به إلى رئيس مباحث الجريمة الإلكترونية والإنترنت، “احيطكم علمًا بأنه قد اختراق حسابي الخاص على تطبيق “الواتس أب” من مجهول وتم إرسال رسائل وفيديوهات مسيئة وغير لائقة، على مجموعة واتس أب الأمانة العامة لمجلس النواب وغيرها من المجموعات الأخرى، بما من شأنه أن يسيئ لشخصي وصفتي كنائب، لذا يرجى من سيادتكم التكرم باتخاذ الإجراءت القانونية واللازمة تجاه الواقعة”.