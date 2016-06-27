حوار في الجول (2) - السعيد يتحدث عن: أصعب مباراة في الموسم.. و ' نصيب ' متعب

نواصل الرحلة مع نجم الأهلي عبد الله السعيد الذي يفتح قلبه لـFilGoal.com بعد اقتناص فريقه للقب الدوري المصري الممتاز.

في الجزء الأول من الحوار تحدث لاعب الإسماعيلي السابق عن فارق السرعة الذي لا يمكنه من اللعب كجناح، التفاهم الكبير مع حسام غالي، الفارق بين مدربي الأهلي، والمقارنة مع أمير القلوب محمد أبو تريكة.

طالع الجزء الأول من هنا.

الآن، يتحدث السعيد عن نجومية رمضان صبحي، قيمة عماد متعب في الأهلي، المباراة الأصعب والهدف الأجمل في رحلة التتويج، وأيضا كارثة غانا التي من المستحيل تكرارها في تصفيات المونديال.

أحد أبرز نجوم الكرة المصرية في الفترة الأخيرة هو الشاب الرائع رمضان صبحي، تألق لافت جعله محط أنظار كبار الأندية في إنجلترا وإيطاليا.

يقول السعيد لـFilGoal.com:"رغم صغر سن رمضان إلا أنه يمتلك شخصية، هذا أمر مهم في الكرة، لابد أن تتحلى بالشجاعة والقدرة على اتخاذ القرار. يلعب من لمسة واحدة، يتحرك بطريقة صحيحة، لا يخاف ويمكن الاعتماد عليه".

"في كرة القدم لا يوجد لاعب يحمل مسؤولية فريق بأكمله، رمضان ساهم مثل زملائه حين ابتعدت بسبب الإصابة، ترى برشلونة كيف كان عندما غاب عنه ليونيل ميسي".

"أنصحه بدراسة الاحتراف جيدا وأن يتخذ القرار المناسب فهو موهوب جدا، يجب أن يعرف تبعات قراره فأنا لا أتمنى رؤيته في الأهلي وهو غير سعيد. سيؤثر هذا بالسلب عليه".

متعب

أحاديث كثيرة مع نهاية الموسم الحالي عن عماد متعب، هل سيبقى في الأهلي أم سيرحل؟ أم سيعتزل؟

ورغم إصرار محمود طاهر رئيس الأهلي على قيمة متعب وتأكيد اللاعب أنه لا يريد غير الفريق الأحمر، يظل موقفه مجهولا بالنظر لعدد الدقائق التي لعبها هذا الموسم.

يقول السعيد:"هو قيمة كبيرة حتى لو لعب دقيقة واحدة، لكن كرة القدم نصيب وبها متغيرات، قد تكون اليوم الأفضل ثم تختفي بعد ذلك. تظل القيمة في شخصك، أكثر من فرح بالدوري كان متعب، شعرت أنه سيبكي بعد الفوز على الإسماعيلي. أتمنى له الفرحة دائما، هو وحسام غالي".

إكرامي

أحد من نالوا انتقادات لاذعة بعد الخسارة أمام المصري وزيسكو الزامبي هو حارس العرين الأحمر شريف إكرامي، فكيف يرى السعيد ذلك؟

يجيب "هو لاعب كبير ومهم، ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لمثل هذه الانتقادات وهو يجيد التعامل معها. أي لاعب قد يخطيء، المميز في إكرامي قدرته على تجاوز الأمر بل والتطوير من نفسه. يعترف بأخطائه، لكن ليس مطلوبا منه أن يعلن ذلك على الملأ. يفعل ما عليه ولا يرتكب كوارث كما يروج الإعلام، بل يلعب دورا هاما مع الفريق".

"الانتقادات والهجوم على اللاعبين الكبار مثلي وغالي وإكرامي منطقي لأن المسؤولية الأكبر عليهم. لا نغضب من ذلك بل نقدره ويحمسنا لتحمل المزيد من المسؤولية من أجل قيادة الأهلي للفوز".

"من الوارد أن يخسر الفريق فهذا يحدث في كل مكان بالعالم، نستقبل الأهداف لأننا نهاجم دائما ونلعب على الفوز. التقييم الحقيقي لابد أن يكون مبنيا على النتائج، انظر إلى تتويجنا بالدوري. الآن نطمح لإفريقيا، هكذا نثق في قدراتنا ونمتلك الإرادة لتحقيق ذلك. حتى المباريات التي نخسرها نكون قريبين من الفوز".

الزمالك

استطاع الأهلي استعادة لقب الدوري من الزمالك الذي توج به الموسم الماضي، الفوز على الإسماعيلي أنهى آمال الأبيض في الحفاظ على اللقب بعدما اتسع الفارق إلى 7 نقاط عقب تعادل الزمالك مع المصري.

يقول السعيد:"الزمالك سيظل دائما منافسا للأهلي، ليس لهذا بداية أو نهاية. من الطبيعي عندما تخسر أن يستفيد منافسك، والزمالك منذ اليوم الأول وهو يلعب على التتويج باللقب فما بالك في المراحل الأخيرة حين تقلصت الفجوة".

الهدف الأجمل

"العديد من الأهداف أفضلها وأحبها لكن أقربها إلى قلبي وذاكرتي ذلك الهدف الذي أحرزته في طلائع الجيش من مسافة بعيدة حين خرج الحارس من المرمى".

المباراة الأصعب

"كل اللقاءات كانت صعبة فالفرق كلها كانت قوية أمامنا، لكن باعتقادي لقاء سموحة في الدور الأول الذي خسرناه 3-صفر كان قاسيا علينا جدا. هُزمنا رغما عنا ولظروف غير فنية على الإطلاق".

المونديال

وقع منتخب مصر مجددا أمام غانا في طريق المونديال إضافة للكونجو وأوغندا، فكيف يرى السعيد فرصة الفراعنة؟

يجيب "لا أعرف لماذا الخوف من غانا قائمة حتى الآن، ما حدث في كوماسي (مباراة 6-1) لن يتكرر. نحن الآن فريق متكامل نستطيع مواجهة أي منافس. إن كنا نريد المونديال فلماذا نخشى المنافسين؟ القرعة جيدة ولا داعي للقلق".