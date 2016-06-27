عدم حضور أي من أعضاء جهاز الزمالك لاجتماع مرتضى منصور

حتى اللحظة، لم يحضر أي فرد من الجهاز الفني للزمالك إلى الاجتماع الذي دعا له مرتضى منصور رئيس النادي والذي اعتبر أن عدم الحضور إليه يعد "استقالة ضمنية".

وكان من المفترض بدء الاجتماع في الثالثة والنصف في مقر النادي، ولم يحضر أي من أعضاء الجهاز بعد وفقا لمراسل FilGoal.com .

ويذكر أن مرتضى منصور أعلن تحويل الجهاز الفني للفريق للتحقيق على خلفية الخلاف بينهما بشأن أزمات اللاعبين في المباراتين الأخيرتين أمام إنيمبا والمصري البورسعيدي (طالع تصريحاته).

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وعلم FilGoal.com أن أعضاء الجهاز بما فيهم مدير الكرة جمال عبد الحميد ومحمد صلاح رئيس الجهاز الفني اتفقوا على أن يكون قرارهم جماعيا تحت أي ظرف – سواء البقاء أو الرحيل.

فيما يحوم الشك حول موقف إسماعيل يوسف مدير قطاع الكرة حتى اللحظة.

وحدث هذا الاتفاق أثناء عودة الجهاز من الإسكندرية بعد التعادل مع المصري البورسعيدي 2-2.

وحتى الوقت الحالي، يظل موقف الجهاز بقيادة محمد حلمي غامضا.