مؤتمر يول - عن الصفقة الأولى ونيدفيد ونجم لا مثيل له

قال مارتن يول المدير الفني للأهلي إن قائد فريقه حسام غالي "لاعب لا يوجد له مثيل في مصر"، رغم اعترافه باهتزاز مستواه مؤخرا.

وتحدث يول في مؤتمر صحفي قبل مباراة أسيك ميموزا في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، وهذا أهم ما جاء فيه..

"نلعب من أجل الجمهور. لهذا السبب أنا سعيد باللعب أمام الجماهير".

"أقوم بتعويد اللاعبين على مواجهة الجماهير، أمام يانج أفريكانز حدث توتر بالفعل ولكن الأهلي معتاد على الفوز في اللحظات الأخيرة والجمهور يعطي حافز كبير".

"لا يوجد سوى حسام غالي واحد فقط في مصر، ولا مثيل له، رغم اهتزاز مستواه مؤخرا".

"هو أفضل لاعب وسط يبني الهجمات ويصنع اللعب وأداؤه قوي".

"الأمر نفسه ينطبق على المميز حسام عاشور وعمرو السولية صاحب الأداء الطيب".

"سنمنح الفرصة لشباب مثل ناصر ماهر، كما أن كريم نيدفيد المعار لوادي دجلة سيعود لأنه مميز".

"أبحث عن لاعب وسط في الدوري لضمه للفريق بمثل تلك المقومات ولكني لن أذكر أسماء".

"متعب جزء مهم من المجموعة، عمرو جمال بدأ في التعافي وسيعود للمشاركة".

"الأخطاء الدفاعية تأتي بسبب سوء الحظ مثل الهدف الثاني أمام زيسكو الذي جاء من تسلل".

"نفتقد ماليك إيفونا وعبد الله السعيد".

"صالح جمعة لا يصلح لتعويض غياب السعيد، صالح لاعب وسط ويمكن أن يلعب كصانع ألعاب لكنه لا يصلح للمركز رقم ١٠".

"من الصعب الحديث عن مباراة أسيك قبل خوضها، أعتقد أن الجميع بات سعيدا بحصول الأهلي على الدوري لأننا كلنا هنا مصريين. حتى لو لم يكن أهلاويا أعلم أن الجميع استمتع بالبطولة".

"الوداد فاز في لقاء بـ6 نقاط أمام أسيك ميموزا وهذا أمر جيد له، مواجهة أسيك مصيرية لنا لأن الفوز في كل المباريات على ملعبنا أمر لا يقبل القسمة على اثنين".

"أتمنى أن يكون رمضان صبحي جاهزا للمباراة".

"رسالتي لجمهور الأهلي.. أتمنى تحقيق كل أحلامكم، ولكننا لازلنا في مرحلة البناء".

"مواجهة اسيك بعد التتويج بالدوري لن يكون أمرا سلبيا علينا، لدينا تركيز كبير في المباراة".