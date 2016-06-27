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وكيل اللاعب: يول مطالب بتعهد لبيع رمضان صبحي بـ10 مليون يورو

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وكيل اللاعب: يول مطالب بتعهد لبيع رمضان صبحي بـ10 مليون يورو وكيل اللاعب: يول مطالب بتعهد لبيع رمضان صبحي بـ10 مليون يورو

طالب نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي نجم الأهلي ما يضمن أن اللاعب سيحصل على عرض بـ10 ملايين يورو، في حال تم رفض عرض ستوك سيتي.

وقال نادر شوقي وكيل أعمال لاعب الأهلي: "نادي ستوك سيتي رفع عرضه المالي لضم رمضان صبحي لما يقرب من 50 مليون جنيه".

وأضاف عبر قناة النهار اليوم "أعتقد أن العرض قوي للغاية، والنادي الإنجليزي منح مهلة حتى نهاية الأسبوع الجاري، لأن إدارة الأهلي لم ترد على العرض".

واستدرك "ولكن المثير أن مارتن يول يتولى هذا الملف، ووعد مسؤولي الأهلي بإحضار عرض احتراف مالي قيمته 10 مليون يورو".

وواصل "مارتن يول مطالب بكتابة تعهد على نفسه بجلب عرض مالي بهذه القيمة، فلا يوجد لاعب مصري احترف في أوروبا بهذا المبلغ".

وكان محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، أكد أن هناك 3 عروض احتراف لرمضان صبحي من إنجلترا وإيطاليا.

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فيديو اليوم السابع