وصفة طبيعية لتعطير البيت في رمضان

يقدم "سيدتي. نت" لقارئاته في رمضان وصفة سريعة لإعداد خلطة طبيعية لتعطير غرفة الطعام، حتى تنفتح شهية الصائمين على الأكل.

* أنت بحاجة إلى:

- عصير الليمون الحامض.

- كوب من الماء الساخن.

- عبوة بخّاخ.

- زيت عطري.

- القليل من "البايكينج صودا".

* الطريقة:

1. أضيفي ملعقة من عصير الليمون الحامض، إلى كوب الماء.

2. ثم، أضيفي قطرتين من الزيت العطري المفضّل لك، والقليل من "البايكينج صودا" إلى كوب الماء.

3. أفرغي الكوب في عبوة بخّاخ، وهزّيه جيداً. ثم، رشّيه في غرفة الطعام، قبيل موعد الفطور.