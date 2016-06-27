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رسميا – ألفيش بيانكونيري لعامين مقبلين

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رسميا – ألفيش بيانكونيري لعامين مقبلين رسميا – ألفيش بيانكونيري لعامين مقبلين

أعلن يوفنتوس الإيطالي رسميا عن ضم ظهير برشلونة السابق داني ألفيش في صفقة انتقال حر حتى عام 2018، مع احتمال تمديد لعام ثالث.

أسطورة برشلونة قضى 8 أعوام ناجحة جدا مع البلوجرانا، استطاع من خلالهم ومن خلال فترته في إشبيلية في أن يصبح اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات الأوروبية عبر التاريخ.

فضلا عن حصول ألفيش على ثلاثيتين رفقة برشلونة ليصبح صاحب الـ33 عاما جزئا من قائمة محدودة من اللاعبين في العالم.

وقرر ألفيش عدم تجديد عقده مع برشلونة بعد 8 أعوام صار فيهم أحد أساطير ملعب كامب نو.

ولعب ألفيش 29 مباراة مع برشلونة في الموسم الماضي، وبقدومه صار خروج ستيفان ليشتاينر أقرب من تورينو، حيث يرتبط الظهير السويسري بكل من تشيلسي ومانشستر يونايتد.

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