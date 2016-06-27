الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا حارا إلى شديد الحرارة نهارا وصحوا بوجه عام ومغبرا وغائم جزئيا أحيانا على بعض المناطق الشرقية والجنوبية والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا بعد الظهر وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 20 كم/ساعة خلال الصباح والليل وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 30 كم/ساعة خلال فترتى بعد الظهر والمساء تصل أحيانا 35 كم/ساعة على المناطق المكشوفة.

البحر .. خفيف .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة السابعة و16 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثانية عشر و 6 دقائق ظهرا.

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 46 30 70 20 .

> دبي 44 33 70 20 .

> الشارقة 43 29 70 20.

> عجمان 45 31 60 15.

> أم القيوين 45 29 60 15 .

> رأس الخيمة 46 28 55 10 .

> الفجيرة 32 31 85 35.

> العين 47 32 60 15 .

> ليوا 47 28 80 15 .

> الرويس 45 29 90 10 .

> السلع 44 29 85 25.

> دلما 43 30 90 30 .

> طنب الصغرى 38 31 85 35 .

> طنب الكبرى 39 31 85 35 .

> أبوموسى 39 32 80 30.