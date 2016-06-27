وقفة لطلاب الثانوية بالقليوبية احتجاجا على إلغاء وتأجيل الامتحانات

‏نظم العشرات من طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، احتجاجاً على إلغاء امتحان الديناميكا وتأجيل امتحانات الثانوية العامة للأسبوع المقبل.

وهدد الطلاب بالدخول فى اعتصام مفتوح أمام المديرية لحين تنفيذ مطالبهم، معربين عن غضبهم من تأجيل الامتحانات.

ورددوا هتافات مناهضة لوزارة التربية والتعليم والهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، بالفشل لعدم قدرته على وقف تسريب الامتحانات، معتبرين أن الدولة لم تستطع تأمين الامتحانات.‏

طلاب الثانوية يطلبون عدم التوقيع على مبادرة تصحيح مسار التعليم المصرى

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