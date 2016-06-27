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القبض على عاطل لاتهامه بتزوير أوراق حكومية والنصب على المواطنين بالجيزة

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القبض على عاطل لاتهامه بتزوير أوراق حكومية والنصب على المواطنين بالجيزة القبض على عاطل لاتهامه بتزوير أوراق حكومية والنصب على المواطنين بالجيزة
تمكنت مباحث الأموال العامة بالجيزة من ضبط هارب من 5 أحكام لاتهامه بإنشاء شركة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وتحويلها وكراً لتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية لترويجها وبيعها لراغبى الحصول عليها.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدت قيام "عادل .ح.ح" 53 سنة، ومقيم دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، بتزوير محررات رسمية وتقليد أختام، والمحكوم عليه الهارب فى 5 قضايا " شيكات – تبديد " بالحبس 7 سنوات – بإنشاء شركة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة وإتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية لترويجها وبيعها لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية مختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمقر الشركة المشار إليها، وعثر بحوزته على شهادات قيد (ميلاد ، زواج ، وفاة) خالية البيانات "معدة للتزوير"، و شهادات دراسية تم محو بياناتها ولصق ورقة بيضاء مدون عليها بيانات أخرى، ومن ثم إعادة تصويرها بالبيانات المزورة، واستمارة استخراج بطاقة الرقم القومى خالية البيانات، وكميات من الصور الضوئية لبطاقات رقم قومى وشهادات دراسية و 2 أكلاشيه و هواتف محمولة و بمواجهة المتهم اعترف بقيامه بالواقعة.

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