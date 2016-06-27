تنفيذ 29 ألف حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة -التى قادها اللواء سيد جاد الحق مساعد الوزير للأمن العام خلال 24 ساعة- عن تنفيذ 28 ألفا و713 حكما قضائيا متنوعا، شملت 269 حكما جنائيا، و12 ألفا و326 حكم حبس جزئى، و2536 حكم حبس مستأنف، و10 آلاف و409 أحكام غرامات، و3 آلاف و173 حكم مخالفات.

>وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة.

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