السيسى يراجع مع رئيس الوزراء استراتيجية تنمية وتطوير صناعة السيارات

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى اجتماعه، اليوم الاثنين، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة الصناعة، مراجعة استراتيجية تنمية وتطوير صناعة السيارات، وكذا الصناعات المغذية لها، واستعراض المزايا التى ستعود على الصناعة المحلية من التوسع فى تصنيع مكونات السيارات. ووجّه الرئيس باستكمال الدراسات الخاصة بهذا الشأن. ومن جانب آخر، عرض وزير التجارة والصناعة المخطط الزمنى لتوفير الأراضى المخصصة لإقامة المناطق الصناعية لعام 2016/2017، حيث تم أمس طرح أولى قطع هذه الأراضى بمساحة مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر. كما تم السماح للمطورين الصناعيين بإقامة مناطق صناعية بحق الانتفاع، وذلك تيسيراً لإجراءات إقامة الاستثمارات الجديدة.