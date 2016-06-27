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6 وزراء يجتمعون لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الادارة المحلية

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6 وزراء يجتمعون لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الادارة المحلية 6 وزراء يجتمعون لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الادارة المحلية

الدكتور أحمد زكي بدر – أرشيفية

عقد الدكتور احمد زكى بدر وزير التنمية المحلية اجتماعاً بحضور وزراء التخطيط والشباب والعدل والشئون القانونية والتضامن الاجتماعى و نائب وزير التخطيط و اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء للانتخابات وذلك لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الادارة المحلية الجديد تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء . وأكد بدر فى بيان رسمى، أن القانون الجديد يهدف الى تحقيق مزيداً من التنظيم لعمل الوحدات الاساسية للإدارة المحلية وإعطاء قدر أكبر من الحوكمة فى إدارة المحليات ودعم تطبيق اللامركزية وإعطاء صلاحيات واسعة للمجالس المحلية وتوسيع مشاركة الشباب فى المجالس المحلية .

 

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