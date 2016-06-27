في حفل الإفطار.. صدقي صبحي لقوات الدفاع الجوي: ستظلون درعًا قويًا يحمي سماء مصر

واصل الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لقاءته ومشاركته أبطال القوات المسلحة الإفطار خلال شهر رمضان المعظم، وذلك بحضور الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة خلال لقاءه برجال قوات الدفاع الجوي أن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن برًا وبحرًا وجوًا ضد كافة المخاطر والتهديدات، وما يتطلبه ذلك من بناء قوات عصرية وحديثة ترتكز على العلم والمعرفة.

ووجه القائد العام التحية لرجال الدفاع الجوي المرابطين في مواقعهم، حيث يواصلون الليل بالنهار لحماية أمن مصر القومي ، مشيرًا إلى دورهم التاريخي خلال حرب أكتوبر المجيدة واشتراكهم مع باقي أفرع وتشكيلات القوات المسلحة في تأمين الجبهة الداخلية وتأمين كافة الحدود الاستراتيجية للوطن خلال الفترة الأخيرة.

وهنأ القائد العام رجال الدفاع الجوي بالإحتفال بالعيد السادس والأربعين الذي يواكب احتفالات مصر والقوات المسلحة بثورة الثلاثين من يونيو المجيدة مؤكداً أن قوات الدفاع الجوى ستظل درعًا قويًا يحمى سماء مصر ويؤمن حدودها على كافه الاتجاهات الاستراتيجية.

كما التقى القائد العام بطلبة الكلية الحربية والكلية الفنية والمعهد الفني، وكلية الطب للقوات المسلحة، وأوصاهم بالحفاظ على لياقتهم البدنية العالية والتمسك بالمبادئ والقيم الأصيلة للعسكرية المصرية، والحفاظ على الإنضباط العسكرى في المظهر والجوهر لأنه المقياس الحقيقى لتقدم القوات المسلحة، وأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر بإعتبارهم جزء أصيل من شبابها تتواصل بهم مسيرة القوات المسلحة يحمون الوطن ويزودون عن أرضه وحدوده ويدافعون عن عزته وكرامته.

وأكد القائد العام على حرص القيادة العامة على إعداد وتأهيل الكوادر البشرية وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية وأساليب القتال الحديثة المرتبطة بها لتكون قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه ضد كافة المخاطر والتحديات.

وقام القائد العام بتكريم عدد من رجال الدفاع الجوى وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وأعضاء هيئة التدريس تقديراً لتميزهم فى أداء مهامهم خلال الفتره الأخيرة .