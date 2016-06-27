وزير المالية من البرلمان: زيادة العجز فى الموازنة العامة 13%

أعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، أن عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالى وصل إلى حد كبير بسبب التحديات الصعبة التى توجهها البلاد، موضحاً أن موازنة للعام القادم ستشهد تحديات أكثر من هذه إن لم يتحسن الوضع القائم.

وكشف "الجارحى" خلال كلمته، اليوم الاثنين، بالجلسة العامة بالبرلمان، أن أسباب زيادة عجز الموازنة يعود إلى تراجع معدلات السياحة وتقهقر الاقتصاد وتدنى مستوى الاستثمار.

وأوضح أن تراجع معدلات السياحة بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة كان له أثر على حجم النمو الاقتصادى، وعلى الموارد العامة أيضا، مضيفاً أن حجم الاستثمارات المتوقع تحقيقها لم تصل إلى الحد المطلوب مما يشكل عبء أيضا على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف وزير المالية، أن دعم الطاقة تسبب فى خسائر لدى القطاع العام للبترول على مدار السنوات السابقة بأكثر من 400 مليار جنيه على الرغم من أنه دعم غير واقعى يصل غالبًا إلى الأغنياء فقط، موضحاً أن هذا الأمر شديد الخطورة، محذرًا من زيادة العجز هذا العام إلى 13% يشكل عبء على الموازنة العامة للدولة، قائلا: " العجز موجود معانا فى كل الموازنات ولكنه لم يصل إلى هذا الحد".

- نائب لوزيرى المالية والتخطيط: "اللى حط الموازنة العامة ناس غير متخصصة"