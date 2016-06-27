مصر تدين التفجيرات الانتحارية المتعاقبة فى لبنان

أدان المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد التفجيرات الانتحارية المتعاقبة التى استهدفت قرية القاع اللبنانية فجر اليوم الاثنين، والتى أسفرت عن مقتل 6 مواطنين لبنانيين وإصابة 19 آخرين.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، فى بيان اليوم الاثنين، وقوف مصر بجانب لبنان حكومة وشعبا فى وجه الإرهاب البغيض بكافة أشكاله وصوره، مشيرا إلى الثقة فى قدرة الحكومة والشعب اللبنانى على تجاوز تلك الحوادث الإرهابية التى لا تهدف إلا لزعزعة الأمن والاستقرار.

وعبر المتحدث عن مواساته لأهالى الضحايا سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

بالصور.. مفجرون انتحاريون يقتلون ستة ويصيبون 13 فى قرية لبنانية