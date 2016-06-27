ابتسام تسكت تكشف حقيقة اعتدائها على شاب بالضرب المبرح

خرجت المطربة المغربية الشابة ابتسام تسكت عن صمتها تجاه أنباء راجت مؤخراً أكدت انها اعتدت وشقيقها على مواطن مغربي يدعى ياسين بلقايد بالضرب المبرح، وتوعدت ابتسام كل من يروّج للخبر بالمقاضاة، وأشارت إلى أنها تملك الأدلة الكافية لبراءتها من هذه التهمة المشينة.

نجمة ستار أكاديمي ابتسام توجهت مباشرة لجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع الفيس بوك بثلاث رسائل متتالية، قالت في الأولى: شائعة كهذه من دون شك أن مطلقها والمروج لها هم مرضى نفسيون لا انسانية ولا قيمة لديهم للحياة والمشاعر .كفانا استغلالاً لمشاعر الناس من اجل تحقيق شهرة زائفة لا قيمة لها ستفضحها الحقيقة اقول لي بسوم وعائلتها حماكم الله وابعد عنكم الألسنة الحاقدة.

وبعدها وجهت رسالة مصورة لمتابعيها لدحض الشائعة، وقامت بعدها بكتابة ما قالته نصاً حتى لا يتم تحريفه مؤكدة أن الشاب الذي يدعى أنه تعرض للاعتداء بالضرب على يدها وبمعاونة شقيقها "ممثل" باحث عن الشهرة، وأقسمت أنها لم تكن في مدينة سلا وقت الحادثة كما أدعى الشاب وأنما بمدينة الدار البيضاء.

أضافت: خبر عاجل الخبر اللي تنشر فجميع مواقع التواصل الاجتماعي من جميع الصفحات اللي كيقولو ان عادل تسكت اخ ‫#‏ابتسام_تسكت‬ هجم على شاب مغربي هو كذب 100% والمصدر ديال هاد الخبر كان من طرف الموقع الاكتروني ‫"شوف تي في"‬ ، وتبين ليا على ان الشاب اللي قال انه تعرض للهجوم ، فهو كان فقط ممثل لعب هاد الدور باش يطيح من السمعة ديال ابتسام تسكت .

تابعت: واليوم نشرت ابتسام تسكت فيديو كتأكد فيه ان وقت الحادثة هي كانت في مدينة الدار البيضاء وليس مدينة سلا حيت وقعت '' الحادثة ''وقالت انها غادا تتابع الموقع قضائيا ، اذا كان هادشي بصح غير مفبرك لتسوية الحسابات ، فأنا غادا نقول لا حول ولا قوة الا بالله حتا فرمضان الناس معندهمش الضمير

يذكر أن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي روج صورا قيل أنها لضحية ابتسام تسكت وشقيقها عادل، وتم تدشين حملات لسرعة تقديمها للمحاكمة، كما نسبت تصريحات لبلقايد أكد فيها أنه بصدد تقديم بلاغ ضدهما.