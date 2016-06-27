نيللي وشريهان أمام النائب العام المصري بجريمة سب وقذف

أنضم مسلسل "نيللي وشريهان" لقائمة "سوابق الدراما المصرية المطلوب وقف عرضها ، وابرزها مسلسلات "هي ودافنشي" و "ليالي الحلمية"، بعدما تقدم أحمد فرغلي عضو مجلس النواب المصري، عن محافظة بور سعيد، ببلاغ للنائب العام ضد صناع المسلسل وتحديداً كل من الفنان محمد سلام، ومؤلفا المسلسل مصطفى صقر وكريم يوسف، والمخرج أحمد الجندي، ومنتج المسلسل، بتهمة سب أهالي المدينة الباسلة.

بلاغ النائب البرلماني تم تقديمه مستنداً إلى أحد المشاهد في الحلقة العشرين من المسلسل، حيث جاءت عبارة على لسان بطل العمل محمد سلام يقول فيها: جرى إيه يا خالتي هو أنا يعني في الهم مدعية، فالحين بس تاخدوني الحطابة وبور سعيد واللوكيشنات الزبالة بتاعتكوا في الفرح منسية”، وهو ما اعتبره فرغلي "تحقيرًا" لأهالي مدينة بور سعيد، يخضع تحت طائلة قانون العقوبات باعتباره جريمة سب وقذف بنص المادة 171 من القانون.

يشار أن مسلسل "نيللي وشريهان" بطولة دنيا و إيمي سمير غانم، والنجوم بيومي فؤاد، محمد سلام، وسلوى خطاب، وعدد من نجوم الكوميديا، ومن تأليف مصطفى صقر وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، ويتصدر قائمة أكثر المسلسلات الضاحكة مشاهدة بماراثون دراما رمضان 2016.

المؤكد أن المسلسل سيكتمل عرضه الأول خاصة وأن اجراءات التقاضي ستتجاوز الأيام الباقية من الشهر الفضيل .. ولكن هل يمنع من العرض مرة أخرى؟

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