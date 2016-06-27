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بالفيديو: رونالدو يصبّ غضبه على مراسل صحافي

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الإثنين 27-06-2016 14:42

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لنجم كرة القدم، مهاجم فريق ريال مدريد، كريستيانو رونالدو Cristiano Ronaldo وهو ينتزع الميكروفون من يد صحافي كان يوجّه إليه سؤالاً.
واللافت أن رونالدو ألقى بعد ذلك بالميكروفون في البحيرة التي كان يسير إلى جانبها في فرنسا، حيث من المنتظر أن يشارك مع منتخب بلاده في بطولة أوروبا 2016.
ويظهر في الفيديو النجم وهو يسير محاطاً بمجموعة من حراس الأمن بجوار بحيرة، عندما تقدّم منه الصحافي البرتغالي.
يذكر أن رونالدو البالغ من العمر 31 عاماً يتعرّض لضغوط كبيرة على إثر مباريات منتخبه السابقة، إلا أنّ ذلك تغيّر بعد أن تأهل منتخب البرتغال لدور الـ16 من البطولة القارية.

 

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