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بالصور: علاقة توم هيدلستون وتايلور سويفت تأخذ منحى جدياً

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الإثنين 27-06-2016 15:23

يبدو أن علاقة الثنائي الجديد توم هيدلستون Tom Hiddleston وتايلورسويفت Taylor Swift قد بدأت تأخذ منحى جدياً بسرعة قياسية.
فقد رافقت النجمة حبيبها الجديد إلى انجلترا لزيارة والدته وعائلته وإمضاء فترة الصيف بأكملها معهم.
وقد التقطت عدسات المصوّرين صوراً للنجمة البالغة من العمر 26 عاماً أثناء تجوالها على شاطئ المدينة الإنجليزية يورك شاير، برفقة صديقها الجديد النجم توم هيدلستون ووالدته، إضافة إلى شقيقته.
يذكر أن تايلور سويفت انفصلت عن حبيبها كالفين هاريس Calvin Harris منذ أقلّ من شهر واحد.

بالصور: هل تخلت تايلور سويفت عن كالفين هاريس من أجل توم هيدلستون؟

 

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