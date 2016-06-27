مهرجان «المميزون» يعطي العلامة الكاملة لــ «ساق البامبو»

الكويت– حسين الصيدلي

أسدل الستار مساء أمس على فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان «المميزون» في رمضان، الذي أقيم على خشبة مسرح الدسمة بحضور عدد من الفنانين ووسائل الإعلام، تحت رعاية الشيخ دعيج الخليفة الصباح، وقدم فقرات الحفل المذيع صالح الراشد.

وبعدها قام مدير المهرجان نايف الشمري بإلقاء كلمته، موضحاً بأن الاختيارات الفائزة لهذا العام جاءت وفق تصويت خاص للجمهور، عبر شركات الاتصالات المختلفة في الكويت، وفق آلية خاصة بالمهرجان عن طريق إرسال رسائل نصية «إس إم إس».

وجوائز المهرجان كانت على النحو التالي:

أفضل ممثلة دور أول شجون، عن دورها في مسلسل «ساق البامبو».

أفضل برنامج مقالب محمد الصيرفي، «أبو المقالب».

أفضل ممثلة واعدة روان مهدي، عن دورها في مسلسل «بين قلبين».

أفضل ممثل واعد مهند الحمدي، عن دوره في مسلسل «الوجه المستعار»

أفضل منتج عامر صباح، «شركة صباح بيكتشرز».

أفضل قناة فضائية قناة الراي.

أفضل ممثلة دور ثانِ فرح الصراف، عن دورها في مسلسل « ساق البامبو».

أفضل ممثلة دور أول هند البلوشي، عن دورها في مسلسل « جود».

أفضل مصمم أزياء لعام 2016 في الشرق الأوسط محمد حمادة.

أفضل برنامج مسابقات «راجو» المذيع عبدالله مال الله.

أفضل مديرة إدارة إنتاج هبة هاشم عن مسلسل «المحتالة».

أفضل مخرج درامي منير الزعبي، عن مسلسل «جود».

أفضل ثنائي فني هنادي الكندري ومحمد الحداد، عن دورهما في مسلسل«الوجه المستعار».

أفضل ممثل دور ثان ميثم بدر، عن دوره في مسلسل «الوجه المستعار».

أفضل ممثل شاب ناصر عباس، عن دوره في مسلسل «جود».

أفضل ممثل دور أول فيصل العميري، عن دوره في مسلسل «ساق البامبو».

أفضل ممثلة كوميدية ميس كمر، عن دورها في مسلسل «جميل ومستحيل».

أفضل مؤلف كوميدي الكاتب محمد الكندري عن مسلسل «سناب آت».

أفضل مسلسل متكامل «ساق البامبو».

أفضل ممثلة خليجية دور أول ريم أرحمة، عن دورها في مسلسل «ساق البامبو».

أفضل ممثلة دور أول مرام، عن دورها في مسلسل «ساق البامبو».

أفضل ممثلة دور ثان جواهر، عن دورها في مسلسل «جود».

أفضل مؤلف علي الدوحان، عن مسلسل «جود».

أفضل برنامج تقليد غادة السني.

أفضل إعلان تجاري الإعلامية حليمة بولند.

أفضل فنانة خليجية شيلاء سبت، عن دورها في مسلسل «لقيت روحي».

أفضل فنانة خليجية أبرار سبت، عن دورها في مسلسل«باب الريح».

أفضل مخرج مسابقات حسين الحمادي، عن برنامج «راجو».

الشخصية الأقوى تأثيراً لعام 2016 نهى نبيل.

أفضل دور مركب هدى صلاح، عن دورها في مسلسل «الوجه المستعار».

أفصل مسلسل إذاعي أميرة نجم، عن مسلسل «سيد البحر».

أفضل مصور فوتوغرافي غربللي الغربللي.

جائزة التميز الرمضاني لخالد بوصخر، عن دوره في مسلسل «لقيت روحي».

أفضل ممثلة دور أول هنادي الكندري عن دورها في مسلسل «الوجه المستعار».

أفضل مذيعة إذاعية نوف نبيل.

أفضل إعلان كفكرة اجتماعية عبدالرحمن شيخان الفارسي.