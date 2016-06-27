ريم البارودي تحسم "طبيعة علاقتها" بالمطرب أحمد سعد: هذا ما يربطني به

القاهرة_عمرو رضا

بعيداً عن مهاترات الفيس بوك، وتغريدات تويتر المتوترة بينها وبين خطيبها لخمس مرات المطرب أحمد سعد، حسمت الممثلة ريم البارودي طبيعة علاقتها بالأخير، وأكدت أنها صارت صديقته وفقط، وناشدت كل الأزواج السابقين ومن فسخت خطوبتهم، باحترام المشاعر الجميلة والابقاء على خيط من المودة والصداقة، طالما أن الارتباط فاشل!!

ريم قامت بعمل مداخلة هاتفية أثناء مشاركة خطيبها السابق أحمد سعد ببرنامج القاهرة اليوم مع الاعلامي عمرو أديب، وقالت إنها تريد استغلال هذا الاتصال، بحضور سعد، ليعرف جمهورهما حقيقة العلاقة التي تربطهما، واضافت: إحنا أصدقاء وهنفضل أصدقاء، وأتمنى أن أي اتنين ينفصلوا بعد خطوبة أو الجواز يكون في بينهم رُقي واحترام، وأتمنى أن يكون عند كل الناس روح جميلة، أنا لسة كنت في فرح أخته قريب".

وتابعت: أتمنى إن الناس تكون عندها الروح الجميلة، أنا وأحمد شكلنا غلطنا إننا ارتبطنا لأن إحنا فشلنا في الارتباط، إحنا مينفعش غير نكون أصدقاء وهذا شيء مهم جدا.

كما أكد سعد، أنه لا تربطه أي علاقات رسمية بالفنانة ريم البارودي، قائلا: إحنا أصدقاء ودائما كانت تساندني في اختيار أعمالي الفنية، وفي كل ألحاني كنت باخد رأيها، لمضيفا أنه لا يفكر الآن الا في حبه الكبير ويقصد أطفاله من زيجته السابقة.