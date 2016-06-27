لماذا لم تعرض MBC حلقة سميرة سعيد في "رامز بيلعب بالنار"؟

تسبب الارتباك الكبير فى جدول عرض حلقات برنامج رامز بيلعب بالنار، وعرض حلقة الثنائي المصري عزمي مجاهد وعبد الله" مشرف بدلاً من إذاعة حلقة الديفا المغربية سميرة سعيد أمس الأحد، في العديد من الشائعات حول رفض سعيد إذاعة حلقتها، بعدما تعالت الانتقادات لمقدم البرنامج حول سخريته المهينة لضيوفه، وتردد أن الديفا المتواجدة حالياً في العاصمة الفرنسية باريس، طلبت مراجعة الحلقة بنفسها قبل إذاعتها للتأكد من خلوها من أية عبارات تسيء لتاريخها الفني.

داخل كواليس قناة MBC مصر، لا توجد معلومات واضحة حول أسباب التغيير المفاجىء في جدول العرض، علماً أن إدارة البرنامج سبق ونوّهت بأن حلقة الأحد ستستضيف الفنانة المغربية الكبيرة سميرة سعيد، ولكن في اللحظات الأخيرة تقرّر عرض حلقة الكوميديان المصري عبدالله مشرف مع الاعلامي الرياضي عزمي مجاهد، وصدر تنويه جديد بأن حلقة سميرة سعيد ستذاع اليوم "الأثنين"، مع تعديلات خاصة ومميزة تليق بمكانة الديفا في عالم الغناء.

داخل الكواليس تردد أن سميرة سعيد طلبت منع عرض الحلقة نهائياً، بعدما أبلغت بالمحتوى المهين بحق الضيوف يومياً، ولكن إدارة انتاج البرنامج أبلغتها بأن ظهورها الأول في مقالب الفنان رامز جلال مميز ، وأنها ستعامل مثل الفنان التونسي صابر الرباعي "معاملة خاصة"، فلن يسخر منها رامز جلال كما لن تعرض أى لقطات قد تسيء إلى صورتها، ووصلت المفاوضات لعرض الحلقة كاملة على سميرة سعيد واجراء التعديلات المطلوبة منها بالكامل قبل عرضها.

يذكر أن عدد كبير من ضيوف البرنامج رفض نهائياً عرض حلقته، وابرزهم الفنانة المصرية مها أبو عوف التي هددت صراحة بمقاضاة الشركة المنتجة والقناة العارضة ورامز جلال نفسه، حال إذاعة الحلقة، كما تردد أن الفنانة الإماراتية أحلام وقعت في الفخ على عكس ما يتردد، ولكنها رفضت تماماً إذاعة الحلقة واستجاب لها رامز جلال فوراً.

هل نشاهد سميرة سعيد اليوم في فخ برامج المقالب للمرة الأولى بتاريخها، ام تصر على موقفها وترفض إذاعة الحلقة؟

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