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الداخلية: لن نسمح لغير حاملى التذاكر بدخول مباراة الأهلى وأسيك

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الداخلية: لن نسمح لغير حاملى التذاكر بدخول مباراة الأهلى وأسيك الداخلية: لن نسمح لغير حاملى التذاكر بدخول مباراة الأهلى وأسيك

أرشيفية

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأثنين، حرصها على دعم الرياضة وتأمين فعالياتها، ومنع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الاستاد عدا حاملى تذاكر المباراة، (مباراة كرة القدم بين فريقى الأهلى وأسيك ميموزا الإيفوارى) غدا الثلاثاء، بإستاد برج العرب فى بطولة أفريقيا.

وأوضحت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المباراة من خلال عدة نطاقات تمتد لتشمل المحيط الخارجى للإستاد لمنع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الإستاد عدا حاملى تذاكر المباراة.

وأضافت الداخلية فى بيان لها انه تم التنسيق مع إدارة الإستاد على تجهيز المحيط الخارجى للإستاد وكافة بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة التليفزيونية.

وأهابت وزارة الداخلية بالجماهير من منطلق الحرص على سلامتهم وحماية المنشآت الرياضية – الإلتزام بالتعليمات الأمنية والتعاون مع أجهزة الأمن ومنظمى المباراة حتى تخرج المباراة بالشكل الذى يليق بسمعة الرياضة المصرية.

 

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