مدعى باريس يفتح تحقيقًا فى جريمة قتل غير عمد حول تحطم طائرة مصر للطيران

قال مكتب الإدعاء الفرنسي، إن مدعى باريس فتح تحقيقا فى جريمة قتل غير عمد حول حادث تحطم طائرة مصر للطيران، بحسب ما أفادة وكالة رويترز للأنباء فى خبر عاجل لها.

وبسؤاله إن كان المدعى يبحث فرضية الإرهاب فى هذه المرحلة قال المكتب "كلا."

ولا يزال سبب الحادث مجهولا. وأفاد مصدر مطلع على عمل لجنة التحقيق إن شريحتى الذاكرة من الصندوقين الأسودين للطائرة المصرية نقلتا اليوم الاثنين إلى فرنسا لإصلاحهما.

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