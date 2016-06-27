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أخبار سوريا اليوم.. المعارضة السورية لا ترى إمكانية استئناف مفاوضات جنيف

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أخبار سوريا اليوم.. المعارضة السورية لا ترى إمكانية استئناف مفاوضات جنيف أخبار سوريا اليوم.. المعارضة السورية لا ترى إمكانية استئناف مفاوضات جنيف
ركزت أخبار سوريا اليوم على إعلان المركز الروسى لتنسيق الهدنة 4 خروقات للهدنة، وإعلان اليونيسيف مقتل 25 طفلا فى ضربات جوية شرق سوريا، كما تناولت أخبار سوريا اليوم التنسيق الوطنية السورية التى قالت أنه لا مرحلة انتقالية بلا أسد.

أخبار سوريا اليوم


>أعلن المركز الروسى لتنسيق الهدنة فى سوريا رصد 4 خروقات للهدنة فى البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية الاثنين، عن المركز، الموجود بقاعدة "حميميم" الجوية فى سوريا، قوله فى بيان أمس، أن الانتهاكات كلها تم تسجيلها فى ريف دمشق، عندما قصف مسلحو ما يسمى بـ "جيش الإسلام" من مدافع هاون عددا من المواقع التابعة للجيش السورى هناك.

أخبار سوريا اليوم


>قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن أنباء وردت عن مقتل 25 طفلا فى ضربات جوية بمناطق مكتظة فى بلدة بشرق سوريا. وأضافت نقلا عن تقارير من شركائها المحليين فى سوريا أن عاملين بالقطاع الصحى أبلغوا عن انتشال جثث أطفال من تحت الأنقاض فى بلدة القورية بمحافظة دير الزور التى يخضع معظمها لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

أعتبر المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية حسن عبد العظيم أنه لا يتصور المرحلة الانتقالية فى سوريا بمعزل عن الرئيس السورى بشار الأسد مشيرا إلى ولاء الجيش والأجهزة الأمنية له. وقال عبد العظيم فى تصريح له أوردته قناة "روسيا اليوم " إن جميع مفاصل السلطتين التشريعية والتنفيذية بيد الأسد فى الوقت الراهن، بالإضافة إلى ولاء الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة له.

كما شككت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن قائمة الرياض للمعارضة السورية في إمكانية استئناف مفاوضات جنيف في الوقت الراهن.

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