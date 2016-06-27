مصر تدين التفجيرات الانتحارية بقرية «القاع» اللبنانية

أدان أحمد أبوزيد المتحدث باسم الخارجية التفجيرات الانتحارية المتعاقبة التي استهدفت قرية القاع اللبنانية اليوم الاثنين، والتي أسفرت عن مقتل 6 مواطنين لبنانيين وإصابة 19 آخرين.

وأكد المتحدث باسم الخارجية على وقوف مصر بجانب لبنان حكومة وشعبًا في وجه الإرهاب البغيض بكافة أشكاله وصوره، مشيرًا إلى الثقة في قدرة الحكومة والشعب اللبناني على تجاوز تلك الحوادث الإرهابية التي لا تهدف إلا لزعزعة الأمن والاستقرار.

وعبر المتحدث عن مواساته لأهالي الضحايا سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.