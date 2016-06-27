اصنعي مع طفلك صندوقاً لحلويات العيد

يمكنك أن تعلمي طفلك أن يحسن إلى الفقراء والمحتاجين، وأن تزرعي بداخله روح العطاء خصوصاً في أيام الفرح والبهجة أي الأعياد، وأن يوزع السعادة على كل من حوله، وذلك من خلال تجارب عملية يقوم بها بنفسه، ومنها على سبيل المثال أن يصنع صندوقاً صغيراً من الورق المقوى ويقوم بتعبئته بالحلوى وقطع الشوكولاتة الصغيرة، وتوزيع هذه الصناديق على أطفال الحي والفقراء أو على الأطفال في المسجد القريب.



إليك الخطوات من نيفين شريم وطفليها "يحيى ولبانه". لتتعلمها قبل أن تشارك طفليها بها:

1. قومي بطباعة الورقة التي عليها الخطوط والرسوم على ورق مقوى بمقاس a4 وهو متوفر ويمكنك طلب مساعدة من خبير في المكتبات المجاورة.

2. عندما يصبح لديك الشكل المرفق الذي قمت بطباعته يمكن لطفلك أن يبدأ في القص باستخدام المقص الصغير وتحت إرشادك.

3. يبدأ بقص الخطوط المتصلة.

4. يقوم بثني الخطوط المتقطعة.

5. يقوم بلصق الجوانب حتى يتكون المكعب مع العناية بعدم خروج اللاصق من الأطراف لكي لا يتشوه المنظر.

6. يصبح الآن المكعب الجميل جاهزاً ويبدأ الطفل بتعبئته بالحلوى المتوفرة.

7. يتم إغلاق المكعب من جهة الغطاء ولكن ليس بطريقة نهائية ليسهل فتحه وغلقه.

8. يمكنك اختيار عدة ألوان للورق المقوى حسب الرغبة.

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