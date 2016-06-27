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برنامج نوم طفلك في عامه الثاني

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برنامج نوم طفلك في عامه الثاني برنامج نوم طفلك في عامه الثاني

الإثنين 27-06-2016 11:56

لا زالت "سيدتي نت" تحاول مساعدتك في اكتشاف أسرار نوم الصغير لعلك تصلين إلى راحتك أنت أيضاً لأن نومه يعني اطمئنانك أنه ينمو بطريقة سليمة ومتزنة، وبأنك سوف تحصلين على قسط من الراحة أيضاً.

الدكتور أكرم سعادة، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة يلفت إلى النقاط التالية بخصوص نوم الطفل في عامه الثاني:


• يبدأ العام الثاني من عمر طفلك عندما يتم اثني عشر شهراً من عمره تماماً.
• يكون معظم الأطفال قد أصبح لديهم القدرة على المشي في هذه السن غالباً.
• يحتاج الطفل في عامه الثاني إلى النوم ما بين 11_14 ساعة.


• يجب أن تبدأي بوضع نظام محدد لنوم الطفل في الليل وفي النهار حين يبدأ في عامه الثاني.
• يجب أن تضعي نظاماً أيضاً لتناول الطفل لطعامه وأوقات لعبه لكي يتعود على النظام في حياته.
• يجب أن يتعلم الطفل معنى الطقوس فالاستعداد للنوم يلزم أن تقوم الأم بعدة أمور تعني أن موعد نوم الطفل قد حان لكي يعتاد عليها.


• من هذه الطقوس أن يرتدي ملابس النوم المخصصة.
• أن تخفض الإنارة في جميع أنحاء البيت.
• تحميم الطفل من ضمن الطقوس التي يجب أن يتعود عليها الطفل قبل نومه.


• وقف تشغيل الأجهزة المنزلية مثل الكمبيوتر والتلفزيون يعني أن موعد النوم قد حان.
• ليست هذه الطقوس للعام الثاني من العمر، ولكن الطفل يكون لماحاً وذكياً ويمكن أن نبدأ بتطبيق الطقوس من الشهر الرابع من عمره لكي يعتاد عليها، ولكن مع بدء عامه الثاني يجب أن يطبقها ويحترمها.

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