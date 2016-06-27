اكتشفي بنفسك أن كيس حملك بلا جنين؟

إنه ليس الحمل الكاذب، ولكن كيس الحمل يكون فارغاً، وهذه حالة تتعرض لها الكثيرات من الحوامل، فماذا تعرفين عنها، وكيف يمكنك اكتشافها بنفسك؟

الدكتور عدلي الحاج، استشاري أمراض النساء والولادة، أشار إلى النقاط التالية بخصوص كيس الحمل الفارغ:

• تتأخر الدورة الشهرية وتفحص المرأة إمكانية وجود حمل عن طريق الأجهزة المنزلية، فتكون النتيجة إيجابية وبالفعل فكيس الحمل الفارغ يظهر هذه النتائج في البداية.

• تظهر على الحامل أعراض الحمل المعتادة مثل التعب والغثيان والميل إلى النوم.

ما الذي يختلف ويجعلك في حالة شك؟

في الواقع أن كيس الحمل الفارغ يعني زيادة مشبوهة في درجة التعب والغثيان يعني زيادة مبالغاً فيها عن الحمل المعتاد، فمتى كانت هذه الأعراض غير طبيعية فعلى المرأة أن تتوجه للطبيب والتصوير من خلال السونار حيث يمكن الكشف عن الحالة.

متى ينتهي هذا الحمل؟

• لا يمكن أن يستمر هذا الحمل حتى الشهر الرابع أي الموعد المتوقع لحركة الجنين.

• ينتهي خلال الأشهر الثلاثة الأولى غالباً.

• يبدأ بظهور نزف بسيط يزداد بالتدريج مع حدوث التقلصات والألم مثل أعراض الولادة.

• قد يحدث الإجهاض على مراحل إذا لم تلجأ السيدة للمستشفى حيث يستمر النزف لديها ولكن في المشفى يجرى لها عملية كشط للرحم "تنظيف" والتخلص من بقايا الحمل حيث لا يوجد في الرحم أي جنين ولكن هناك مشيمة والكيس الفارغ.

• تحدث هذه الحالة كثيراً وبنسب عالية لدى النساء اللواتي يحملن لأول مرة ولذلك درج المثل على التعبير بأن "أول بيضة للغراب".

• تعتقد بعض النساء أن الحمل ثانية سوف يتأخر ولكن في الحقيقة أنه بمجرد نزول كيس الحمل الفارغ تصبح مثل النفساء أي أن أمامها ما يقرب من الأربع إلى ستة أسابيع للحمل ثانية.

هل كل النزوفات خلال الأشهر الثلاثة الأولى تعني أن هناك حالة حمل بكيس فارغ؟

الإجابة لا يحددها سوى الطبيب الذي يستطيع أن يقرر ذلك من خلال السونار.