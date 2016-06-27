لنرسم_البسمة .. حملة «زيت عافية» في رمضان (فيديو)

يتسابق الكثير لأعمال الخير في شهر رمضان المبارك، وتتعدد مظاهر الفرح والتسابق لهذه الأنشطة الإيجابية، سواء عن طريق الأعمال الإنسانية أو الأنشطة الدينية.

و من هذا المنطلق جاءت مبادرة #لنرسم_البسمة التي أطلقها زيت عافية تناغماً مع أجواء هذا الشهر الفضيل، شهر العطاء ومشاركة الفرحة مع الغير. حيث هدفت الحملة على رسم البسمة على وجوه الصائمين وتقديم الإفطار لهم خلال شهر رمضان مما يؤدي بدوره إلى التعاون والألفة بين أفراد المجتمع .

بدأت هذه الحملة بتوزيع حافظات طعام فارغة على ربات البيوت في الأسواق وأماكن التجمعات الأخرى، وشجعتهم بالاستفادة من هذه الحافظات و عدم الاحتفاظ بها، بل تعبئتها بألذ الأكلات و مشاركتها مع الغير.

و بالفعل تم توزيع حافظات الطعام بالتعاون مع فريق دراج في جدة، ودراجتي في الرياض، وهي فرق تطوعية تخدم المجتمع بصفة غير ربحية لنشر ثقافة ركوب الدراجات، و ذلك في أنحاء متقرقة من مختلف مناطق المملكة.

و عبر قائدي المجموعتين عن سعادتهم بالشراكة مع زيت عافية وتنمية العمل الجماعي فيما يخص تطوير الفريق والمشاريع المشتركة مستقبلًا. كذلك قام عدد من الشخصيات المعروفة كهشام الهويش ومحمد النحيت والعديد منهم بالمساهمة في دعم الحملة.

وفي ختام الشراكة دعا زيت عافية كل من تصله هذه الحافظة أن لا يحتفظ بها بل يشاركها مع الغير فمن الجميل جدا لو أن هذه الحافظات أصبحت رمزا للعطاء حتى بعد انتهاء شهر الخير والعطاء.

و كل من يود أن يعرف تفاصيل أكثر عن الحملة يزور حساب AfiaArabia على الفيسبوك وانستقرام.