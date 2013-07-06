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إطلاق ملصق دعائي جديد لفيلم Wolverine

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إطلاق ملصق دعائي جديد لفيلم Wolverine إطلاق ملصق دعائي جديد لفيلم Wolverine

كتب : عمرو عز الدين منذ 36 دقيقة

طرحت "مارفل"، شركة إنتاج فيلم Wolverine، ملصقا دعائيا جديدا للفيلم، ياباني الطراز هو الآخر، نظرا لوقوع أحداث هذا الجزء في اليابان.

ويبدو بطل الفيلم هيو جاكمان على الملصق وهو يمسك بأحد سيوف الساموراي، بينما المخالب الحديدية تخرج من قبضته، أما السيف فتنعكس عليه صورة العاصمة اليابانية طوكيو.

الفيلم الذي يعد أحد الأفلام التي تتناول شخصيات "الرجال إكس"، من إخراج جيمس مانجولد، وبطولة هيو جاكمان، وويل ين لي، وتاو أوكاموتو، ومن المقرر عرضه في دور العرض في أواخر يوليو الجاري.


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ملصق دعائي جديد لفيلم Wolverine

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