ألمانيا: الاستفتاء المحتمل على استقلال «اسكتلندا» شأن بريطاني

قال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين إن قرار إجراء استفتاء ثان بشأن استقلال اسكتلندا يعود لبريطانيا بعد الاستفتاء الذي أيد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب رويترز فقد قال “زايبرت” في مؤتمر صحفي “فيما يخص اسكتلندا إنها مسألة بريطانية داخلية يجب أن تحل هناك في أعقاب الاستفتاء” مضيفًا أنه ليس من الملائم له كمتحدث باسم الحكومة الألمانية أن يعلق على هذا الأمر.

ويوم السبت قالت رئيسة وزراء اسكتلندا “نيكولا ستيرجن” إن حكومتها تستعد لطرح تشريع يتيح إجراء استفتاء ثان بشأن الاستقلال عن بريطانيا تزامنًا مع استمرار النقاشات بشأن موقعها في الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت نتائج الاستفتاء أن هناك دعمًا كبيرًا في اسكتلندا للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.