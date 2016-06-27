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شرشر: تم اختراق حسابي على «الواتس اب».. ولم أرسل فيديوهات إباحية على جروب النواب

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شرشر: تم اختراق حسابي على «الواتس اب».. ولم أرسل فيديوهات إباحية على جروب النواب شرشر: تم اختراق حسابي على «الواتس اب».. ولم أرسل فيديوهات إباحية على جروب النواب

أسامة شرشر عضو مجلس النواب

أكد أسامة شرشر، عضو مجلس النواب ولجنة الثقافة بالبرلمان، اليوم الأثنين، إنه تم اختراق حسابه الشخصى على “الواتس اب” ، وإرسال الفيديو للعديد من النواب والجروبات الخاصة بالنواب، لإحداث حالة من البلبلة ضده فى مجلس النواب، لافتًا أنه لا يعلم شىء عن الفيديو الغير أخلاقى الذى يتم إرساله للنواب من خلال حسابه الواتس اب.

وأضاف “شرشر” أنه تقدم ببيان إلى أمين عام مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، لإبلاغه بحقيقة الواقعة واختراق حسابه عبر ” الواتس اب”، مؤكدا أنه ليس من أخلاقه أن يتم إرسال مثل هذه الواقعة.

وقال شرشر فى الطلب الذى تقدمه به “إلى السيد رئيس مباحث الجريمة الإلكترونية والإنترنت، احيطكم علما بأنه قد اختراق حسابى الخاص على تطبيق الواتس أب من مجهول وتم إرسال رسائل وفيديوهات مسيئة وغير لائقة، على مجموعة واتس أب الأمانة العامة لمجلس النواب وغيرها من المجموعات الأخرى، بما من شأنه أن يسيئ لشخصى وصفتى كنائب، لذا يرجى من سيادتكم التكرم باتخاذ الإجراءت القانونية واللازمة تجاه الواقعة .

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