ماي ليتل بليجرز" تطرح صندوق المفاجأت "أهلاً بالصيف"

انتعاش على الشاطئ مع باقة استثنائية من منتجات الجمال

أعلنت "ماي ليتل بليجرز" الشركة الرائدة في توفير صندوق المفاجآت الأول والفريد من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي يقع مقرها في دبي، عن طرح صندوق المفاجآت الثالث تحت عنوان "أهلاً بالصيف". وتقدم الشركة لعملائها مع هذا الصندوق الذي يمكن الحصول عليه من خلال الإنترنت تجربة استثنائية ومنتجات أكثر حصرية في موسم الصيف.

وقد تعاونت الشركة وللمرة الأولى مع "إفهي" للمجوهرات الراقية المبتكرة المصنعة يدوياً في دولة الإمارات بحرفية رفيعة المستوى، ويضم الصندوق الأحدث من "ماي ليتل بليجرز" تشكيلة متنوعة من منتجات الجمال الفاخرة بما في ذلك الكريمات وسائل الاستحمام وحقيبة والتي تتيح للمرأة المعاصرة استقبال الصيف بابتسامة عريضة. وتعد محتويات الصندوق الثالث منتجات عملية لا غنى عنها لجميع السيدات اللواتي يرغبن في المحافظة على إطلالة شاطئية مذهلة.

وقالت فاني فافر، ليدا كامارغو الشريك الإداري، ماي ليتل بليجرز: "حل موسم الصيف ونحن مستعدين لهذا الموسم الرائع! وتمثل هدفنا الرئيسي أثناء عملية اختيار محتويات صندوق المفاجآت الثالث، التأكد من حصول كافة عملائنا على المنتجات التي يحتاجونها للمحافظة على إطلالة منتعشة سواء كان ذلك خلال قضاء يوم على الشاطئ أو الذهاب في نزهة طويلة في ممشى الـ "جيه بي آر". وقد حرصنا على اختيار محتويات الصندوق بعناية فائقة بما يلبي مختلف احتياجات ومتطلبات المشتركين الذين ينتمون لطيف متنوع من الخلفيات".

وأضافتا: "يوجد في صندوق هذا الشهر سائل الاستحمام من علامة "ديوي ليلي أف ذا فالي"، إضافة إلى سائل الاستحمام بخلاصة زهرة العسل والشاي الأبيض المنعشة من علامة ميلتون براون، وإسوارة الصداقة من "إفهي"، وكريم الجمال للتسمير مع لمسة مخملية من "لانكستير"، وملطف الشعر بالأحماض الأمينية من "كيلز"، وقناع الوجه من طين البحر الميت من "أكوا ثيربي" إلى جانب حقيبة من "ماي ليتل بليجرز" وذلك للوفاء بوعدنا للعملاء الكرام بتقديم قيمة متميزة مقابل النقود".