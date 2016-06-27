تألقي ببشرة نضرة في الصيف مع براون فيس مع خبيرة الجمال نيلو حاك

الأسلوب هو أساس كل ما يتعلق بالحصول على طلة مدهشة بلا عيوب ظاهرة. تخيلي كل إمكانات التجميل التي تحققينها لو كانت جميع مهارات فن التجميل محصورة في جهاز واحد مبتكر. سواء كنت تضعين كريم الأساس أو المرطب أو البودرة الكريمية، اتبعي الخطوات التالية لمظهر رائع في الإجازة مع براون فيس.

التقشير الأسبوعي خطوة ممتازة للتأكيد على نضارة وجمال البشرة، فهو يعمل على فتح المسام وينظفها بعمق لتكون جاهزة قبل وضع المكياج. ولا يقتصر دور التقشير على تنظيف البشرة وحسب، فهو يمنحها الخفة والانتعاش، تماماً كما لو قمت بعمل قناع للوجه في المنزل.

الخطوات:

1. كل ما عليك القيام به هو ترطيب البشرة واستعمال رأس الفرشاة مع الماء الفاتر

2. ضعي مستحضر التنظيف إما مباشرة على بشرتك أو على رأس الفرشاة

3. شغلي الجهاز ووجهي الفرشاة بضغط لطيف وحركة دائرية لمدة دقيقة واحدة تقريباً على منطقة الجبين والأنف والذقن والخدين.

4. وهكذا تكونين قد انتهيت – هل رأيت ما علق بالفرشاة؟ لم أكن أعرف أن كل هذا كان على وجهي.

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تتضمن براون فيس أربع فراشي للتجميل تمكّنك من إعداد نظام الجمال الذي يناسب نوع بشرتك – فالفرشاة العادية ترافق جهاز براون فيس بشكل قياسي وهي مناسبة للاستعمال اليومي وتلائم جميع أنواع البشرة، حيث أستخدمها عادة لإزالة المكياج قبل النوم. كما توجد فرشاة للبشرة شديدة الحساسية، وهي مناسبة للاستخدام اليومي على البشرة الرقيقة والجافة والحساسة التي تحتاج إلى لمسة أنعم، وهناك اسفنجة الجمال التي غيرت كل طريقتي في وضع الأساس ونظام الترطيب.

الشيء الرائع في براون فيس هو وجود فرشاة الجمال المدهشة التي تناسب ترطيب البشرة وتوزيع الأساس بشكل متساو وسلس.

وبعد أن انتهينا من التقشير والترطيب، يمكننا أن نتميز بمظهر رائع ونحصل على بشرة مثالية بالفعل.

تمتص الاسفنجة الكمية المناسبة من المستحضر بحيث تتمكنين من إظهار لون بشرتك في طبقات بدلاً من وضعها جميعاً مرة واحدة – وهذا هو أساس وضع الأساس بشكل مثالي.

الخطوات

1. وزعي القليل من الأساس على جميع انحاء وجهك واستعملي اسفنجة الجمال لمزجه بسهولة.

2. استعملي الحواف المستديرة للمناطق التي يصعب الوصول إليها أو المناطق الرقيقة حول العينين. لا يوجد أي نوع أساس يمكنه مقاومة قوة المزج الفائقة التي تتمتع بها فرشاة الجمال براون فيس.

3. أكملي الإطلالة بحركة دائرية أخيرة ولطيفة بحيث تحصلين على لون متناغم دون خطوط أو بقع أو لون زائد عن المطلوب.