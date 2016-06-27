تعرفي إلى أحدث نصائح الجمال والموضة مع خبيرة الجمال شهد الجميلي

1. ما هي النصائح الثلاثة الأهم للجمال بالنسبة لك؟

• حافظي دوماً على ترطيب البشرة وحمايتها

• تناول الكثير من الماء

• تقشير البشرة قبل وضع المكياج

2. ما هي نصائحك للحصول على أفضل طلة لملابسك؟

• اختاري القطع التي يمكنك ارتداؤها في النهار والمساء ونسقيها حسب الوقت

• احتفظي دوماً بزوج من الأحذية ذات الكعب العالي مع إكسسوارات بارزة ومميزة في سيارتك لتتحول ملابسك من نهارية إلى مسائية.

• استثمري في القطع الأساسية، مثل بلوزة وبنطلون سادة بالأبيض أو الأسود، لأنك ستحتاجينهم كثيراً.

3. ما هو الإكسسوار الذي يجعل من إطلالتك ناجحة مميزة أو يفقدها بريقها ؟

عندما يتعلق الأمر بالموضة والأزياء فإن الثقة هي الأساس، ولدى براون مجموعة رائعة من أدوات الجمال التي تساعد السيدات مثلي في التمتع بمظهر جميل وشعور رائع مما يساعدني بالحصول على الثقة الداخلية ويدفعني إلى التميز والتجربة والتمتع بكل ما تقدمه الأزياء. المنتج المفضل لدي من براون هو آلة سيلك-أبيل 9، والتي تمنحني بشرة فائقة النعومة تدوم طويلاً، وهذا يعني عدم الشعور مطلقاً بأنني مقيدة في خيارات ملابسي. كانت تلك من أهم الأدوات التي احملها معي عند السفر ومع تغير الأجواء والموديلات، وأكثر ما يعجبني في براون سيلك-أبيل 9 هو أنها تتضمن فرشاة لتقشير الجسم، مما يجعلها مثالية لتحسين مظهر البشرة وهي أيضاً سهلة الاستخدام للغاية مقارنة مع الطرق اليدوية.

4. كما نعلم جميعاً فإن الجمال والأناقة رفيقان دوماً، كخبيرة جمال، أخبرينا المزيد عن نظامك للعناية بالبشرة.

العناية ببشرتي هي اولويتي الأهم عند الاستعداد للذهاب إلى أي مكان، ومؤخراً أصبحت فراشي براون فيس جزءاً أساسياً من عنايتي اليومية بالبشرة، قبل وبعد المكياج! فأنا استخدمها إما لإعداد وجهي للمكياج باستخدام المقشر وفرشاة التقشير الإضافية للتخلص من خلايا البشرة الميتة، أو حتى في الليل عندما أريد إزالة مكياجي، حيث استعمل رغوة تنظيف الوجه للحصول على بشرة نقية تماماً قبل النوم. كما أن تبديل الفراشي سهل للغاية، وإذا كانت بشرتك حساسة في بعض المناطق، استعملي الفرشاة المخصصة للبشرة فائقة الحساسية.

5. مع اقتراب فصل الصيف، ما هي أهم المستلزمات التي تحرصين على اصطحابها في كل رحلة وإلى أي مكان؟

عند إعداد حقيبتي احرص على الكفاءة وتوفير الوزن قدر الإمكان، ومن حسن حظي أن براون تقدم لي كل الأساسيات اللازمة لذلك. مع براون فيس يمكنني اصطحاب نظام كامل للعناية بالبشرة معي بالإضافة إلى اسفنجة الجمال المدهشة لوضع الأساس والمرطب على الوجه. وكذلك مع براون سيلك-أبيل 9 يمكنني التحكم بالكامل بنظام جمالي، وبفضل الحجم الصغير وتقنية wet&dry وسهولة الاستخدام، يمكنني التوجه إلى الشاطئ ببشرة رائعة ودون أي قلق.